rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Andreas Christensen, Marcos Alonso i Marc-Andre ter Stegen

Oficjalnie: Marcos Alonso rozstał się z Barceloną

Umowa Marcosa Alonso z Barceloną wygasa już dzisiaj i choć Duma Katalonii posiada opcję przedłużenia kontraktu lewego obrońcy, to ostatecznie z niej nie skorzystała. Hiszpański klub właśnie wystosował oficjalny komunikat informujący o zakończeniu współpracy z bocznym defensorem. 33-latek do nowego zespołu dołączy zatem na zasadzie wolnego transferu.

Dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii występował w barwach drużyny Blaugrany od września 2022 roku, kiedy przeniósł się na Camp Nou za darmo z Chelsea. Doświadczony zawodnik w koszulce Barcy rozegrał łącznie 45 meczów i zdobył 3 bramki. Pobyt lewego obrońcy w stolicy Katalonii nie był jednak udany, gdyż defensor najczęściej przesiadywał na ławce rezerwowych.

LATEST NEWS | Marcos Alonso not to continue with FC Barcelona pic.twitter.com/Jmt9Tv9Eb4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2024

Jeszcze nie wiadomo, gdzie swoją karierę będzie kontynuował Marcos Alonso. Wydaje się, że 33-latek będzie dążył do pozostania w La Lidze, a w przeszłości łączono go z przeprowadzką do Atletico Madryt. Niewykluczone więc, że były piłkarz The Blues w przyszłym sezonie zagra pod wodzą Diego Simeone.

Marcos Alonso zdecydowanie największe sukcesy święcił na Stamford Bridge – jako zawodnik Chelsea wygrał między innymi Ligę Mistrzów (2020/2021), Ligę Europy (2018/2019) i Premier League (2016/2017).