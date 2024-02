Nowe wieści ws. stanu zdrowia Joselu i Rudigera

Mario Cortegana z The Athletic przedstawił aktualne informacje na temat stanu zdrowia Joselu i Antonio Rudigera przed nachodzącym spotkaniem Realu Madryt w La Liga z Sevillą.

IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Joselu

Real przygotowuje się do pojedynku z Sevillą

Joselu mimo urazu powinien być gotowy do gry

Pod znakiem zapytania stoi występ Rudigera

Joselu gotowy do gry, występ Rudigera wątpliwy

Po zremisowaniu na wyjeździe 1:1 z Rayo Vallecano, Real Madryt w niedzielę zmierzy się z Sevillą. Zespół Los Blancos borykał się w tym sezonie z licznymi kontuzjami, mimo to wciąż prezentuje znakomitą formę.

Obecnie Królewscy mierzą się z kolejnymi problemami zdrowotnymi. Po spotkaniu z Rayo na uraz narzekał Joselu, jednak zdaniem Mario Cortegana gwiazdor Realu będzie mógł wystąpić w starciu z Sevillą. To znakomita wiadomość dla Carlo Ancelottiego, który nie może skorzystać z usług Bellinghama.

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja jest w przypadku Rudigera. Jego powrót do zdrowia przebiega pomyślnie, ale do treningów wróci najpewniej w piątek. To sprawia, że jego występ w pojedynku z Sevillą stoi pod znakiem zapytania. Wydaje się, że bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest w jego przypadku rola rezerwowego.

Zobacz również: Zidane na liście życzeń Bayernu, ale Francuz wolałby poprowadzić włoskiego giganta