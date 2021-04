Fiorentino Perez pozostanie prezydentem Realu Madryt przez kolejne pięć po tym, jak ubiegał się o reelekcję bez sprzeciwu. Nowy-start sternik stołecznego klubu nie ukrywa, że ma plany związane z przebudową pierwszego zespołu. Od dłuższego czasu mówi się o tym, że do Królewskich mogą trafić Kylian Mbappe i Erling Haaland. Wygląda na to, że to główne cele hiszpańskiej ekipy na letnie okienko transferowe.

To była tylko formalność

Do obrad komisji wybierającej prezydenta Realu Madryt miało dojść tuż po północy. Fakt, że oprócz Fiorentino Pereza nikt inny nie kandydował, to ostatecznie aktualny sternik klubu pozostanie nim co najmniej do 2025 roku.

W dzisiejszej prasie w Hiszpanii nie brakuje informacji na ten temat. Na swoich pierwszych stronach Fiorentino Pereza umieściły dzienniki przede wszystkim AS i Marca. Na łamach tego drugiego medium można przeczytać między innymi o celach na szóstą kadencję 74-latka.

Konkretne plany na kolejną kadencję

Priorytetem ma być otwarcie przebudowanego Estadio Santiago Bernabeu. Przypomnijmy, że obekt Los Blancos przechodzi aktualnie gruntowną modernizację. Taki stan rzeczy sprawia, że Real swoje spotkania w roli gospodarza musi rozgrywać na Estadio Alfredo Di Stefano, które mieści się w klubowym centrum treningowym. Kolejnym celem ma być zachowana płynność finansowa w Realu Madryt. W dzisiejszych czasach wcale nie jest to takie łatwe, mając na uwadze, że klub musi się borykać z sytuacją pandemiczną.

Trzecia z ważnych spraw dotyczyć ma natomiast wzmocnień drużyny i odmłodzenia szatni Królewskich. W ostatnim czasie dużo w mediach spekulowano o tym, że do ekipy ze stolicy Hiszpanii mogą dołączyć Kylian Mbappe oraz Erling Haaland. Na dzisiaj wygląda na to, że bliżej zmiany klubu jest reprezentant Francji. W związku z tym lato w szeregach lidera La Liga zapowiada się bardzo ciekawie.

Godne odnotowania jest, że Fiorentino Perez jest prezydentem Realu Madryt od 2009 roku. Po raz pierwszy w tej roli był natomiast w latach 2000-2006, tworząc wówczas erę słynnych Los Galacticos z Ronaldo, Luisem Figo, Zinedinem Zidanem, czy Davidem Beckhamem na czele.

