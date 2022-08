Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Od transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony minął już jakiś czas, jednak odejście Polaka z Bayernu Monachium wciąż wywołuje zawiść wśród tamtejszych dziennikarzy. Portal Sport1.de znów mocno skrytykował Polaka, odnosząc się do szczegółów jego odejścia z ekipy mistrza Niemiec.

Niemieckie media sportowe w ostatnim czasie skupione są na krytyce Roberta Lewandowskiego

Chcą w ten sposób dać upust swojej frustracji spowodowanej transferem Polaka do FC Barcelony

Portal Sport1.de po raz kolejny postanowił skrytykować byłego już napastnika Bawarczyków

Lewandowskie jest już w Monachium persona non grata

Robert Lewandowski w trakcie letniego okienka transferowego nie krył się z chęcią odejścia z Bayernu Monachium. Polak kilkakrotnie jeszcze przed transferem do FC Barcelony publicznie wypowiedział się na temat swojej sytuacji w Monachium. Nie spodobało się to kibicom i dziennikarzom przychylnym Die Roten.

W trakcie trwania sagi transferowej z udziałem 33-latka niemieckie media wielokrotnie go krytykowały. Nie podobał im się sposób wypowiedzi Polaka, a także w ogóle jego zamiar odejścia z klubu przed zakończeniem kontraktu. Atakowali go werbalnie również byli piłkarze, a także działacze związani z Bawarczykami. Mimo że od czasu jego przenosin do Dumy Katalonii upłynęło już trochę czasu, kolejną szpilkę postanowili wbić mu dziennikarze portalu Sport1.de.

“Lewandowski od dłuższego czasu chciał zagrać w Hiszpanii. Dlatego zrobił wszystko, co mógł, aby to życzenie się spełniło – i kilka razy celowo przesadził. Po całym publicznym cyrku, zwłaszcza po stwierdzeniach typu “coś we mnie zgasło”, pomimo wszystkich zalet sportowych, pozostaje mdły, nieświeży posmak” – możemy przeczytać.

“Lewandowski jest pamiętany w Monachium jako jeden z najwybitniejszych piłkarzy, ale również jako ktoś, kto nie był zżyty z klubem. Widział tylko siebie i swoje potrzeby. Nie bez powodu większość kibiców Bayernu była bardziej smutna, gdy pożegnali się na przykład z Philippem Lahmem” – dodali niemieccy dziennikarze.

🚨 Some Bayern Munich fans shouting 'Hala Madrid' at Robert Lewandowski as he leaves Bayern's training ground.



(🎥 @kerry_hau)pic.twitter.com/ee2XF0WWLy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 2, 2022

Zgodnie z informacjami tamtejszych mediów, podczas wizyty w Monachium wielu kibiców wykrzykiwało w stronę Roberta Lewandowskiego “Hala Madrid” prezentując w ten sposób swoje niezadowolenie i rozżalenie z powodu jego decyzji o przenosinach do Dumy Katalonii.