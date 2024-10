Nico Williams ostatniego lata był blisko przeprowadzki do Barcelony. 22-latek ostatecznie został w Athletiku Bilbao, a w najnowszym wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika El Mundo wypowiedział się w sprawie swojej przyszłości.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams: Jestem bardzo szczęśliwy w Athletiku Bilbao

Podczas ostatniego letniego okienka transferowego Nico Williams prowadził rozmowy w sprawie przeprowadzki do Barcelony. Transakcja ostatecznie nie doszła jednak do skutku, ponieważ zawodnik zażądał od włodarzy Dumy Katalonii gwarancji natychmiastowej rejestracji do rozgrywek La Ligi, czego zmagający się z problemami finansowymi klub nie mógł mu zapewnić. Dlatego 22-letni skrzydłowy został w Athletiku Bilbao.

Wygląda na to, że 22-krotny reprezentant Hiszpanii nie żałuje swojej decyzji o odmówieniu gigantowi z Camp Nou. W najnowszym wywiadzie gwiazdor baskijskiej drużyny przyznał bowiem, że jest bardzo szczęśliwy na San Mames.

– Nie myślę teraz o swojej przyszłości. Jestem szczęśliwy w Athletiku, kibice też są zadowoleni. Każdy wie, że Bilbao to mój dom. Chcę się cieszyć piłką w moim zespole. Pragnę doprowadzić Athletic na szczyt. Największym marzeniem jest wygranie finału Ligi Europy, który zostanie rozegrany na San Mames – powiedział Nico Williams w wywiadzie udzielonym hiszpańskiemu dziennikowi “El Mundo”.

Skrzydłowy rozegrał 9 spotkań, zdobył 1 bramkę oraz zaliczył 1 asystę w trakcie aktualnego sezonu. Mistrz Europy zdecydowanie lepiej radził sobie w poprzedniej kampanii, gdy strzelił 8 goli i zanotował 19 ostatnich podań w 37 meczach.