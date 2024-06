Na to wzmocnienie FC Barcelony Flick czeka najbardziej

W minionym sezonie FC Barcelona musiała radzić sobie bez jednego ze swoich najważniejszych zawodników, Gaviego, którego nieobecność była mocno odczuwalna. Zdaniem "AS" to na jego powrót Hansi Flick czeka najbardziej.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick z niecierpliwością czeka na powrót Gaviego po kontuzji

Gavi doznał zerwania więzadła krzyżowego w listopadzie 2023 roku podczas meczu Hiszpanii z Gruzją, co zakończyło jego grę w minionym sezonie. 19-latek intensywnie pracuje nad powrotem do pełnej sprawności i niedawno rozpoczął lekkie treningi na murawie. Jednak przed nim jeszcze długa droga do pełnego wyzdrowienia.

Nowy menedżer FC Barcelony, Hansi Flick, zdaje sobie sprawę, że Gavi nie będzie dostępny przynajmniej do połowy listopada, ponieważ klub nie chce ryzykować przyspieszonego powrotu młodego zawodnika do gry z powodu skomplikowanego charakteru jego kontuzji. W związku z tym szkoleniowiec nie będzie mógł liczyć na niego przez pierwsze trzy miesiące nowego sezonu.

Mimo wszystko, według informacji “AS”, niemiecki trener wierzy, że powrót Gaviego będzie jak nowy transfer i najważniejsze wzmocnienie składu na przyszły sezon. Flick rozumie, że po powrocie Gavi wniesie do zespołu jakość, talent, energię, ambicję, przywództwo i fizyczność – wszystkie te cechy są kluczowe dla sposobu, w jaki nowy menedżer zamierza prowadzić drużynę.

Flick jest w pełni świadomy, że Hiszpan będzie potrzebował znacznie więcej czasu, by wrócić na swój najwyższym poziom. Nawet jeśli zacznie refg połowie listopada, może minąć kolejny miesiąc, zanim znajdzie swój rytm i odzyska pełnię formy fizycznej i mentalnej, po niemal roku nieaktywności.

Zobacz również: Roma chce wcisnąć Milanowi niechcianego napastnika