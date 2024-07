Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Barcelona zacznie sezon bez Araujo

Już w 33. minucie spotkania Urugwaj – Brazylia w 1/4 finału Copa America Marcelo Bielsa musiał dokonać zmiany. Trener La Celeste ściągnął z boiska niezdolnego do gry Ronalda Araujo. Zastąpił go Jose Maria Gimenez, który w konkursie rzutów karnych… zmarnował swoją próbę. Jednak jego błąd nie przeszkodził Los Charrúas w ostatecznym zwycięstwie.

W przypadku Araujo od razu sugerowano, że czeka go dłuższy odpoczynek, a Barcelona rozpocznie przygotowania do sezonu bez niego. Wstępne diagnozy się potwierdził – Urugwajczyk opuści początek nowych rozgrywek. Toni Juanmarti zdradził, że pauza 25-latka będzie wynosiła aż sześć tygodni. Nie można wykluczyć, że obrońca wróci dopiero we wrześniu.

Hansi Flick i Barcelona rozpoczną sezon nie tylko bez Araujo, ale także bez Pedriego. 21-latek doznał kontuzji w meczu Hiszpania – Niemcy na Euro 2024 i będzie rehabilitował się przynajmniej miesiąc.