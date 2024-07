Fatalna passa FC Barcelony trwa. Kolejny gwiazdor kontuzjowany

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Araujo kontuzjowany na Copa Amercia

Do incydentu doszło podczas ćwierćfinałowego meczu Copa America pomiędzy Urugwajem a Brazylią. W 30. minucie meczu Ronald Araujo musiał opuścić boisko po doznaniu kontuzji mięśniowej. Uraz nastąpił, gdy urugwajski środkowy obrońca próbował zablokować dośrodkowanie. W trakcie interwencji nagle upadł, chwytając się za twarz w bólu. Powaga sytuacji była od razu widoczna, gdy zarówno koledzy z drużyny, jak i przeciwnicy szybko zgromadzili się wokół niego, a sztab medyczny reprezentacji Urugwaju natychmiast wezwał do zmiany.

To wydarzenie jest szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę historię problemów mięśniowych Araujo. Od momentu debiutu w Barcelonie w 2019 roku, zawodnik zmagał się już z ośmioma różnymi kontuzjami mięśniowymi. Jak poważny jest obecny uraz, jeszcze nie wiadomo, a wszyscy czekają na wyniki szczegółowych badań. Jednak początkowe symptomy są niepokojące i sugerują, że Urugwajczyk może opuścić letni obóz przygotowawczy.

Dla Flicka jest to kolejny cios w trudnej sytuacji. Nowy menedżer przygotowuje się do rozpoczęcia swojej kadencji w Barcelonie, ale musi mierzyć się z serią kontuzji. Już wcześniej było pewne, że Frenkie de Jong, Gavi i Pedri opuszczą najbliższe tygodnie. Teraz, gdy Araujo może również być wykluczony, zadanie przygotowania zespołu do nadchodzącego sezonu staje się jeszcze bardziej skomplikowane.

