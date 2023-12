Na zdjęciu: Mario Hermoso

Atletico może być zmuszone do znalezienia nowego obrońcy

Kontrakt do połowy przyszłego roku ma Mario Hermoso

Hiszpan może zdecydować się na odejście z drużyny Diego Simeone

Simeone straci cenne ogniwo? Piłkarz Atletico niezdecydowany

Atletico latem 2019 roku wydało 25 milionów euro na transfer Mario Hermoso. Hiszpan odnalazł się w ekipie Diego Simeone. Defensor w bieżącej kampanii rozegrał 19 meczów, w których raz trafił do siatki oraz zaliczył jedną asystę.

Umowa Hermoso wiąże do z Atletico do 30 czerwca 2024 roku. Hiszpan ma aktualnie 28 lat, więc nie powinien on mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia w mocnym europejskim klubie. Defensor nie przesądza żadnej z opcji.

– To prawda, że ​​decyzja zostanie podjęta, kiedy nadejdzie czas. Atlético wiele dla mnie znaczy; minęło dużo czasu nauki u boku Cholo. Jestem lepszym zawodnikiem, biorę to pod uwagę, ale decyzja nie została podjęta – skomentował Hermoso.