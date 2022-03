fot. PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang i Gavi

FC Barcelona w hicie 29. kolejki pokonała na wyjeździe Real Madryt (4:0). Jednym z bohaterów Katalończyków bez wątpienia był Pierre-Emerick Aubameyang, który okrasił występ dwoma golami i asystą. Po zakończeniu spotkania Gabończyk podzielił się swoją opinią na temat starcia na Estadio Santiago Bernabeu.

FC Barcelona odniosła spektakularne zwycięstwo nad Realem Madryt w niedzielny wieczór w El Clasico

Katalończycy pokonali Real Madryt po raz pierwszy od 2019 roku

Do zwycięstwa Blaugranę poprowadził między innymi Pierre-Emerick Aubameyang

Aubameyang podbija serca kibiców Barcy

FC Barcelona prawdopodobnie zaliczyła w niedzielny wieczór mecz założycielski ery Xaviego Hernandeza. Blaugrana rozegrała kapitalną partię przeciwko Realowi Madryt, notując zdecydowanie zasłużone zwycięstwo w jaskini lwa. Królewscy zaliczyli jednocześnie pierwszą w tej kampanii porażkę w roli gospodarza. Kilka słów na temat tego starcia przekazał napastnik Blaugrany.

– Jestem bardzo szczęśliwy. To wspaniały dzień dla zespołu, cały czas idziemy do przodu. Graliśmy naszą piłkę nożną. Kiedy grasz z tymi facetami, możesz dobrze się dopasować. To było bardzo łatwe. Oczywiście dałem z siebie wszystko, przygotowałem się i ciężko pracowałem. Możemy mówić o odrodzeniu – mówił Pierre-Emerick Aubameyang cytowany przez FootMercato.

Reprezentant Gabonu został napastnikiem Barcelony w trakcie styczniowego okna transferowego. Aubameyang dołączył do ekipy z Camp Nou na zasadzie wolnego transferu. Jak na razie w siedmiu spotkaniach Barcy zaliczył siedem trafień i asystę.

Barcelona po rozegraniu 28 ligowych meczów legitymuje się dorobkiem 54 punktów, plasując się na trzeciej pozycji. Liderem wciąż jest Real Madryt, mający na swoim koncie 66 oczek.

