Legenda wróci do Barcy? Zawodnik jest na tak

Barcelona największe sukcesy w XXI wieku odnosiła, gdy częścią jej składu był Pedro Rodriguez. Hiszpan nie był największą gwiazdą, ale miał swój udział w trzykrotnym wygraniu Ligi Mistrzów oraz zdobyciu wielu trofeów na krajowym podwórku.

Pedro w latach 2008-2015 rozegrał dla Barcelony 321 meczów (99 goli i 62 asysty). Aktualnie 36-letni Hiszpan gra dla Lazio, z którym związany jest do końca czerwca. Piłkarz marzy o powrocie na Camp Nou na koniec kariery.

– Barça to mój zespół, powrót do składu jest dla mnie bardzo skomplikowany z wielu powodów i ze względu na wiek, ale bardzo chciałbym to zrobić – powiedział Pedro.

– Moim marzeniem byłoby zakończyć karierę w Barcelonie, to mój dom, byłoby to idealne zakończenie mojej kariery. Oczywiście chciałbym wrócić, ale teraz jest to bardzo trudne – dodał były zawodnik Barcelony.

