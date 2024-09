fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao

Real musi sobie poradzić bez Militao

Real Madryt zmaga się ze sporymi problemami kadrowymi. Tylko w ostatnich dniach urazów nabawili się Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy oraz Eder Militao. Wiadomo już, ile potrwa pauza brazylijskiego defensora. Królewscy poinformowali, że przeprowadzone badania wykazały przeciążeniowy uraz mięśnia w prawym udzie. Media sugerują, że nie będzie dostępny przez około dziesięć dni, co oznacza, że opuści mecze z Realem Sociedad w La Liga oraz Stuttgartem w Lidze Mistrzów. Prognozowana data powrotu do gry Brazylijczyka to 21 września, kiedy to Real Madryt zmierzy się z Espanyolem.

Militao to kolejny piłkarz, który urazu nabawił się podczas zgrupowania reprezentacji. Carlo Ancelotti ma teraz problem z ułożeniem defensywy na najbliższe spotkanie. Ma do dyspozycji tylko jednego środkowego obrońcę, bowiem oprócz Antonio Rudigera wszyscy są kontuzjowani. Z gry wypadł także Tchouameni, który awaryjnie mógłby zostać wycofany do defensywy.

Jednym z pomysłów jest przeniesienie Daniego Carvajala do środka obrony, gdzie dwukrotnie zagrał w poprzednim sezonie. Wówczas na prawej stronie defensywy wystąpiłby Lucas Vazquez.

Militao od początku sezonu był podstawową postacią Realu Madryt. Zagrał we wszystkich pięciu meczach od deski do deski, notując asystę.