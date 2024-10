Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Gaizka Mendieta

Gaizka Mendieta: Wygrał Rodri i zasłużył na nagrodę

W poniedziałek na ceremonii w paryskim teatrze Chatelet została przyznana Złota Piłka. Najważniejsza nagroda trafiła do Rodriego z Manchesteru City. Natomiast największym przegranym wieczoru okazał się Vinicius Junior, który wcześniej uchodził za zdecydowanego faworyta. Delegacja Realu Madryt postanowiła zbojkotować galę, mimo że zarówno trener Carlo Ancelotti, jak i sam klub zostali uhonorowani wyróżnieniami.

“Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską“

W “Kanale Sportowym” gościem był Gaizka Mendieta, który zabrał głos odnośnie Złotej Piłki. – Nie tylko chodzi o tytuły, występy indywidualne czy liczbę bramek. Wpływ ma też charakter, liderowanie. Tym razem wygrał Rodri i zasłużył na nagrodę. Przejście do Manchesteru City sprawiło, że został piłkarzem kompletnym. To uosobienie piłki nożnej. Można porównać go z Busquetsem – wskazał 50-letni Hiszpan, który grał między innymi dla Barcelony czy Lazio Rzym.

– Nie rozumiem zachowania Realu. Każdy ma wolność wyboru. Miał wiele nominacji. Decyzja zapadła, by nie jechać do Paryża. Dla mnie w futbolu ważny jest szacunek i Real powinien wyjaśnić sytuację – stwierdził. Vinicius Junior we wtorek opublikował wymowny wpis w mediach społecznościowych, w którym udostępnił zdjęcie całej drużyny Realu z komentarzem: “Razem”.

