Mbappe zagra z Celtą Vigo? Real w specyficznym położeniu

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt ufa Kylianowi Mbappe i ma zagrać z Celtą Vigo

Real Madryt w najbliższą sobotę zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo. Królewscy przystąpią do tej potyczki, chcąc odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Tymczasem niejasne jest czy zagra w tym spotkaniu Kylian Mbappe. Reprezentant Francji został ostatnio oskarżony o gwałt. Miało to mieć miejsce w trakcie wizyty Francuza w Szwecji. Sam zainteresowany przekonuje jednak, że to spisek uknuty przez Paris Saint-Germain.

Szwedzcy prokuratorzy poinformowali już natomiast, że wszczęli wstępne śledztwo w sprawie, nie wymieniając jednak nazwiska reprezentanta Francji. Niedługo później wyciekła jednak informacja, że rzekomo zgwałcona kobieta jako sprawcę zdarzenia miała wskazać Mbappe.

Francuski piłkarz zapewnił jednak sterników Realu, że cała sprawa ma charakter spisku wymierzonego w niego przez PSG. Jest to związanie ze sprawą w sądzie, w której zawodnik domaga się od giganta Ligue 1 zwrotu długu, sięgającego 55 milionów euro.

RMC Sport podaje natomiast wieści, że Francuz może wciąż liczyć na zaufanie od Królewskich. Tym samym Mbappe ma wystąpić w sobotnim meczu 10. kolejki ligi hiszpańskiej, w której Real zmierzy się z Celtą Vigo. Królewscy będą jednak musieli radzić sobie w tym starciu bez sześciu graczy. W gronie nieobecnych są: Thibaut Courtois, Eder Militao, David Alaba, Dani Carvajal, Dani Ceballos oraz Brahim Diaz.

Real powalczy na Estadio de Balaidos o siódme zwycięstwo w tej kampanii. Jak na razie stołeczna drużyna legitymuje się bilansem 21 punktów, tracąc do pierwszej FC Barcelony trzy oczka.

