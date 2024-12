Mbappe szczerze o transferze do Realu. To dlatego miał wątpliwości

Kylian Mbappe w szczerej rozmowie z francuskim "Canal+" ujawnił kulisy swojego odejścia z Paris Saint-Germain oraz decyzji o transferze do Realu Madryt. Jak się okazuje, duży wpływ na jego wybory miały relacje rodzinne i sytuacja brata Ethana.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe pomiędzy marzeniami a rodziną

Kylian Mbappe przez długi czas wahał się, czy opuścić PSG, by zrealizować swoje marzenie o grze w Realu Madryt. W rozmowie w programie Clique na francuskim “Canal+”, napastnik wyznał, że jedną z głównych przeszkód była presja związana z karierą młodszego brata Ethana. – Dla niego jego Real Madryt to PSG, a ja mu to pośrednio odebrałem – wyznał Kylian.

Według piłkarza, jego brat odczuwał ogromną presję związaną z sytuacją, w jakiej znalazła się rodzina. Mbappe był gotów odłożyć swoje marzenia na bok, by nie wpłynąć negatywnie na rozwój kariery Ethana: – Powiedziałem, że jeśli chce zostać, to podpisuję nowy kontrakt z PSG i zostajemy. Jaki jest sens podpisywania kontraktu z najlepszym klubem na świecie, jeśli niszczysz karierę brata?

Ostatecznie Mbappe zdecydował się na transfer do Realu Madryt, uznając, że dłuższe pozostanie w PSG mogłoby być dla niego zbyt dużym obciążeniem. W tym samym czasie Ethan opuścił Paryż i przeniósł się do Lille, gdzie niestety jego kariera napotkała na przeszkody, m.in. z powodu kontuzji.

Francuz podkreślił, że podjęcie decyzji o transferze było jednym z najtrudniejszych momentów w jego karierze, ale wierzy, że wybrał najlepsze rozwiązanie zarówno dla siebie, jak i dla rodziny. Obecnie, jako gwiazda Realu Madryt, skupia się na nowych wyzwaniach i cieszy się każdą chwilą w barwach Królewskich.