Ancelotti może odetchnąć z ulgą. Gwiazdor wraca do wyjściowego składu

Kylian Mbappe wróci do podstawowego składu Realu Madryt na zbliżający się mecz domowy przeciwko Villarreal, donosi "AS". Będzie to pierwszy występ Francuza w wyjściowej jedenastce od czasu, gdy opuścił derby Madrytu i zagrał jedynie 30 minut w spotkaniu z Lille.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Mbappe znów pojawi się w wyjściowym składzie Realu Madryt

Kylian Mbappe zachował imponującą formę strzelecką, zdobywając już siedem bramek, w tym trzy z rzutów karnych. Jednak pomimo tych liczb, jego ogólny wpływ na Real Madryt nie był tak znaczący, jak wielu oczekiwało. Teraz jego powrót ma wzmocnić ofensywę Królewskich, która ostatnio nieco cierpiała na brak skuteczności.

Powrót Mbappe do wyjściowego składu oznacza, że Carlo Ancelotti prawdopodobnie wróci do swojego preferowanego ustawienia 4-3-3. W ostatnich meczach, podczas nieobecności Francuza, włoski trener zdecydował się na grę z dwoma napastnikami, co widzieliśmy podczas meczu z Lille, gdy kontuzja Rodrygo zmusiła go do wystawienia Viniciusa Jr. i Endricka.

Teraz, gdy Rodrygo wrócił do pełnej sprawności, dołączy on do Mbappe i Viniciusa, tworząc groźne trio w ataku. Real Madryt ma nadzieję, że ten skład przywróci drużynie ofensywną moc, której brakowało podczas absencji Mbappe.

Powrót Mbappe może być impulsem, którego Real potrzebuje, aby odzyskać pełną dynamikę w ataku, zwłaszcza po niedawnych zmianach, jakie Ancelotti musiał wprowadzić podczas jego nieobecności. Trio Mbappe, Vinicius i Rodrygo według “AS” znów ma poprowadzić Los Blancos do zwycięstwa w sobotnim meczu z Villarreal.

Zobacz również: Pogba wkrótce wróci do gry. Francuz wydał oświadczenie ws. przyszłości