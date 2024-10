Pogba wkrótce wróci do gry. Francuz wydał oświadczenie ws. przyszłości

Paul Pogba wydał oświadczenie po ogłoszeniu decyzji o skróceniu jego czteroletniej dyskwalifikacji do 18 miesięcy. Piłkarz stwierdził, że "koszmar się skończył" i że nie może się doczekać, by ponownie zagrać ze swoimi kolegami z Juventusu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba nie może doczekać się powrotu na boisko

Paul Pogba został zawieszony na cztery lata w sierpniu 2023 roku, po tym jak nie przeszedł rutynowego testu dopingowego po zwycięstwie Juventusu z Udinese w Serie A. W piątek wieczorem ogłoszono jednak, że jego odwołanie do Europejskiego Trybunału Arbitrażowego w Lozannie zakończyło się sukcesem, co umożliwia mu powrót do rozgrywek w marcu 2025 roku.

Paul Pogba w swoim oświadczeniu podkreślił, że nie miał zamiaru łamać żadnych przepisów antydopingowych, tłumacząc, że zażył suplement przepisany przez lekarza. – Wreszcie koszmar się skończył. Po decyzji Trybunału Arbitrażowego mogę patrzeć w przyszłość i znów podążać za swoimi marzeniami. Zawsze powtarzałem, że nigdy świadomie nie złamałem przepisów Światowej Agencji Antydopingowej, kiedy zażyłem suplement diety przepisany przez lekarza, który nie wpływa na wydajność sportowców płci męskiej – napisał Francuz.

– Gram z uczciwością, i chociaż muszę zaakceptować, że jest to naruszenie na zasadzie odpowiedzialności obiektywnej, chciałbym wyrazić wdzięczność sędziom Trybunału Arbitrażowego za wysłuchanie moich wyjaśnień. To był bardzo trudny okres w moim życiu, ponieważ wszystko, na co ciężko pracowałem, zostało wstrzymane. Dziękuję raz jeszcze za całą miłość i wsparcie. Nie mogę się doczekać, by wrócić na boisko – dodał Pogba.

