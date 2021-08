Zakończyły się oba piątkowe mecze 3. kolejki La Liga. W pierwszym Mallorca pokonała Espanyol 1:0, a w drugim Valencia rozprawiła się z Alaves aż 3:0. Kluby, które wygrały swoje spotkania są obecnie na dwóch pierwszych miejscach w tabeli.

Mallorca – Espanyol 1:0

Mecz między Mallorcą, a Espanyolem był pojedynkiem beniaminków. W pierwszej połowie rywalizacji akcji nie brakowało, choć nie były one zbyt groźne. Mallorca była drużyną dominująca i zasłużenie objęła prowadzenie. W 27. minucie Daniel Rodriguez pokonał bramkarza strzałem przy prawym słupku i gospodarze cieszyli się z wyniku 1:0. Espanyol nie potrafił do przerwy odpowiedzieć na to trafienie.

W drugiej połowie tempo meczu zdecydowanie spadło. Bliskimi wyrównania byli piłkarze Espanyolu. W 62. minucie Oscar Gil zaprzepaścił jednak dobrą okazję, uderzając piłkę wysoko nad poprzeczką. Gościom nie udało się w tej części meczu oddać ani jednego celnego strzału, dlatego rywalizacja zakończyła się wynikiem 1:0 dla Mallorci.

Valencia – Alaves 3:0

Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy. Już w trzeciej minucie do siatki trafił Wass. Duńczyk wbił piłkę do pustej bramki, po tym jak otrzymał dobre podanie od Cherysheva. Chwilę później mielibyśmy 2:0, ale w słupek trafił Goncalo Guedes. Rozpędzona Valencia nie zamierzała cieszyć się z jednobramkowego prowadzenia i strzeliła jeszcze gola do szatni. Na 2:0 trafił Carlos Soler.

W drugiej połowie tempo meczu spadło. Valencia po przerwie nie atakowała jak w pierwszej połowie, a gola kontaktowego szukali goście. W 56. minucie gospodarzy przed utratą bramki uratował Mamardashvili, który dobrze interweniował przy strzale Matthewa Miazgi.

Niewykorzystana okazja Alaves zemściła się w 60. minucie. Podanie od Maximiliano Gomeza otrzymał Goncalo Guedes. a Portugalczyk uderzeniem w prawy dolny róg bramki ustalił końcowy rezultat na 3:0.