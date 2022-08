fot. PressFocus Na zdjęciu: Gary Lineker

Frenkie de Jong od kilku tygodni pozostaje w kropce. FC Barcelona chce sprzedać go z przyczyn finansowych, choć sam Holender niespecjalnie ma ochotę na przeprowadzkę. Głos w sprawie piłkarza zabrał ekspert telewizyjny Gary Lineker.

FC Barcelona chce sprzedać Frenkiego de Jonga. Zainteresowanie jego usługami wykazują głównie kluby z Premier League

Holender nie ma ochoty na opuszczenie Katalonii i odrzuca przychodzące oferty

Gary Lineker krytykuje postępowanie względem 25-letniego pomocnika

“To bardzo dziwne”

Frenkie de Jong od kilku tygodni znajduje się na okładkach brytyjskich i hiszpańskich mediów. FC Barcelona jest skłonna sprzedać go za ogromne pieniądze, gdyż w ten sposób doprowadzi do poprawy sytuacji finansowej. Będzie mogła wówczas skupić się także na sfinalizowaniu transferu Bernardo Silvy, o którym mówi się od dawna.

Jedyną przeszkodzę w planie włodarzy “Dumy Katalonii” stanowi postawa samego Holendra, który niespecjalnie ma zamiar żegnać się z klubem. Stanowczo odrzucił już pojawiające się zainteresowanie ze strony Manchesteru United, a na oferty Chelsea kręci nosem.

Jednocześnie na 25-letniego pomocnika mocno liczy Xavi, który wpuścił go na boisko w drugiej połowie ligowego starcia z Rayo Vallecano. De Jong zaprezentował się z bardzo dobrej strony, a kibice poddali w wątpliwość słuszność jego sprzedaży.

Reprezentant Holandii znajduje się tym samym w kropce. Częściowo może liczyć na zaufanie ze strony klubu, choć przy atrakcyjnej ofercie – momentalnie będzie z niego wypychany. Postawę FC Barcelony skrytykował były piłkarz, a obecnie prezenter i ekspert telewizyjny Gary Lineker.

Frenkie to młody, utalentowany zawodnik i ważne dla niego jest, by nie przeszedł tam, gdzie nie chce. Rozgrywa swoje karty. Rozumiem, jak się czuje. Traktują go, jakby był kawałkiem mięsa, ze względu na okoliczności niemające nic wspólnego z jego wolą. Będzie musiał być silny. To bardzo dziwne. Wydaje się, że Barcelona go chce, ale będzie musiała go sprzedać. Szkoda, jeśli to wszystko tak się skończy – podsumował Lineker.

