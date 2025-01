Flick postawi na Szczęsnego i Lewandowskiego? Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Valencia

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Valencia. Katalończycy w pogoni za Atletico i Realem

FC Barcelona i Valencia to na dzisiaj zespoły, dzielące przepaść w tabeli La Liga. Katalończycy rywalizują o mistrzostwo Hiszpanii z Atletico i Realem Madryt. Z kolei gracze Nietoperzy koncentrują się na walce o ligowy byt. Barca do niedzielnej potyczki podejdzie, chcąc przerwać serię spotkań bez wygranej w lidze. Z kolei Valencia ostatnio pokonała Real Sociedad (1:0).

W lidze hiszpańskiej Blaugrana co prawda ostatnio zawodziła. Niemniej w pucharach prezentowała się wybitnie skutecznie. Zdobyła pięć bramek w starciu z Benfiką (5:4) w Lidze Mistrzów i tyle samo goli strzeliła też w starciu przeciwko Realowi Betis (5:1) w ramach Copa del Rey. To może być zatem dobry prognostyk dla kibiców Barcy przed potyczką z ekipą z Estadio Mestalla.

Polskich kibiców najbardziej interesuje to, czy okazję do gry w niedzielny wieczór otrzymają Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Jeśli chodzi o kapitana reprezentacji Polski, to jego występ wydaje się pewny. Tym bardziej że przed nim wyzwaniem, aby odskoczyć w klasyfikacji strzelców od Kyliana Mbappe, który w sobotę strzelił trzy gole. W przypadku polskiego bramkarza sprawa wydaje się skomplikowana. Według mediów to Inaki Pena ma otrzymać okazję do gry od pierwszej minuty.

Ogólnie w szeregach gospodarzy nie będzie mogło wystąpić czterech zawodników. Barca będzie musiała radzić sobie bez takich graczy jak: Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen, Inigo Martinez czy Dani Olmo. Z kolei w Valencii najpewniej nie będą mogli wystąpić: Thierry Correia, Rafa Mir, Umar Sadiq czy Enzo Barrenechea oraz Mouctar Diakhaby.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Valencia

FC Barcelona: Pena – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

Valencia: Mamardashvili – Foulquier, Tarrega, Gasiorowski, Gaya, Guerra, Barrenechea, D Lopez, Almeida, Rioja, Duro.

