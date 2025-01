Mbappe o pierwszym hat-tricku w Realu Madryt

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe po starciu Real Valladolid – Real Madryt

Real Madryt wygrał już piętnaste spotkanie w tej kampanii w lidze hiszpańskiej. Jednocześnie na koncie ekipy z Estadio Santiago Bernabeu jest 49 punktów. Sobotnie zwycięstwo nad Realem Valladolid to efekt przede wszystkim skuteczności Kyliana Mbappe, który okrasił występ trzema zdobytymi bramki. Piłkarz podzielił się swoimi przemyśleniami po meczu.

– To miłe uczucie. Jestem bardzo szczęśliwy. Niemniej przede wszystkim cieszę się ze zwycięstwa. Mówię to, co tydzień, ale dzisiaj szczególnie ważne było zwycięstwo, mając na uwadze to, że punkty straciło Atletico Madryt. Czuliśmy presję w tej sprawie. To była szansa – rzekł Mbappe cytowany przez As.com.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

– Zaczęliśmy bardzo dobrze i wywieraliśmy presję na przeciwniku. Pierwsza bramka została zdobyta dzięki dobrej wspólnej akcji. Po przerwie mogliśmy grać lepiej w pierwszych 10 minutach, ale po drugiej bramce wszystko poszło gładko. Jestem bardzo zadowolony – uzupełnił Francuz.

– Sposób, w jaki teraz gramy, dodaje nam pewności siebie. W każdym razie walka będzie trwała do samego końca. Będziemy kontynuować działania z pewnością siebie, ale bez samozadowolenia – przekonywał piłkarz.

– Mówiłem już, że w ataku mogę grać na wszystkich trzech pozycjach. Musiałem się dostosować, ale teraz mogę grać gdziekolwiek, na dowolnej pozycji. Moja adaptacja dobiegła końca. Teraz na boisku wszystko przychodzi naturalnie – rzekł Mbappe.

Czasu na odpoczynek Królewscy nie będą mieć dużo. Już w środku tygodnia Real zagra spotkanie w Lidze Mistrzów, mierząc się w roli gościa ze Stade Brestois.