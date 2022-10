PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w meczu Barcelony z Villarrealem ustrzelił dublet i umocnił się na pozycji najlepszego strzelca La Ligi. Poniżej przedstawimy, jak Polak prezentuje się nie tylko na tle rywali w lidze, ale i w klasyfikacji Złotego Buta.

Robert Lewandowski w czwartek strzelił kolejne dwa gole dla Barcelony

Polak już ma na koncie więcej bramek, niż najlepszy strzelec zespołu w poprzednim sezonie

Prezentujemy, gdzie znajduje się Lewandowski na tle La Ligi i czołowych lig europejskich

Polak się nie zatrzymuje – ile bramek ma Lewandowski?

Robert Lewandowski notuje niemal wymarzone wejście do drużyny Barcelony. Prasa zarzucała mu, co prawda, brak goli w meczach z Realem Madryt, Bayernem Monachium czy Interem w Mediolanie, ale Polak zdecydowanie jest jednym z liderów zespołu. W starciu z Villarrealem ustrzelił kolejny dublet i ma już na koncie 16 bramek we wszystkich rozgrywkach. Warto dodać, że w ubiegłym sezonie najskuteczniejszymi snajperami w szeregach Blaugrany byli Memphis Depay i Pierre-Emerick Aubameyang. Każdy z nich zdobył po 13 goli. Do tego dorobek kapitana Biało-Czerwonych stanowi równą połowę dorobku całego zespołu! Polak znacznie odstawił konkurencję w La Lidze.

Lp. Zawodnik Drużyna Liczba bramek 1. Robert Lewandowski FC Barcelona 11 2. Borja Iglesias Real Betis 7 3. Joselu Espanyol 7 4. Iago Aspas Celta Vigo 6 5. Brais Mendez Real Sociedad 5 = Karim Benzema Real Madryt 5 = Alvaro Morata Atletico Madryt 5 = Fede Valverde Real Madryt 5 = Vinicius Real Madryt 5

Lewandowski ma się dobrze również w klasyfikacji Złotego Buta. Polak, spośród wszystkich graczy pięciu czołowych lig, ustępuje jedynie Erlingowi Haalandowi.

Lp. Zawodnik Drużyna Liczba bramek 1. Erling Haaland Manchester City 15 2. Robert Lewandowski FC Barcelona 11 3. Neymar PSG 9 = Jonathan David Lille 9 = Harry Kane Tottenham 9 6. Kylian Mbappe PSG 8 = Niclas Fuellkrug Werder Brema 8 = Aleksandar Mitrović Fulham 8 = Terem Moffi Lorient 8 = Ivan Toney Brentford 8

Lewandowski będzie miał szansę na poprawienie swego dorobku już w niedzielę. Jego Barcelona podejmie wtedy Athletic.

