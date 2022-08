fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w trakcie trwającego okna transferowego wzmocnił FC Barcelonę. Reprezentant Polski dołączył do ekipy z Camp Nou za 45 milionów euro plus bonusy. Wciąż nie jest jednak pewny, czy zawodnik zostanie odpowiednio szybko zarejestrowany. Sam zainteresowany podchodzi do sprawy ze spokojem.

Robert Lewandowski jest aktualnie główną postacią w FC Barcelonie

Nie milkną doniesienia na temat rejestracji reprezentanta Polski w klubie z La Liga

Polski napastnik podchodzi do sprawy, zachowując spokój, odcinając się od tego, co dzieje się wokół niego

Lewandowski ma być kluczem do sukcesów Barcelony

Robert Lewandowski wzmocnił bardzo siłę rażenia FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski jest już po prezentacji w hiszpańskim klubie. Jeszcze przed startem nowej kampanii Katalończycy zagrają z Pumas w sparingu. Tymczasem już w przyszłym tygodniu Barca rozegra pierwsze spotkanie ligowe przeciwko Rayo Vallecano. Czy zagra w tym starciu Lewy?

– Nie myślę o tym, czy zostanę zarejestrowany. Wydaje mi się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Tym bardziej że wszystkie środki związane z moim transferem zostały już wcześniej zabezpieczone – powiedział Lewandowski cytowany przez Mundo Deportivo.

Polski napastnik opowiedział też o przystosowaniu się do nowego modelu gry. – Pracowałem ze znakomitymi trenerami, z którymi współpracowałem i uczyłem się od nich, chciałem czerpać od nich to, co najlepsze i robię to od kilkunastu lat. Mogę dostosować się do każdej taktyki. Nie można mówić, że coś pod tym względem jest nowe, bo niewiele można już wymyślać w piłce nożnej – powiedział napastnik Barcelony.

