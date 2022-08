FC Barcelona – Pumas UNAM: typy, kursy, zapowiedź (07.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – UNAM Pumas: typy na mecz o Puchar Gampera. W niedzielnym wieczór Barcelonę czeka ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem nowego sezonu La Liga. Podopieczni Xaviego Hernandeza, z Robertem Lewandowskim w składzie, w spotkaniu którego stawką będzie Puchar Gampera zmierzą się z rywalem z Meksyku.

FC Barcelona – Pumas UNAM, typy na mecz i przewidywania

FC Barcelona w ostatnim sparingowym spotkaniu przed rozpoczęciem nowego sezonu będzie chciała jak z najlepszej strony zaprezentować się przed własną publicznością. Dlatego też spodziewamy się sporej liczby bramek. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

FC Barcelona – Pumas UNAM, sytuacja kadrowa

Dla trenera Barcelony Xaviego Hernandeza niedzielny mecz będzie ostatnią szansą na sprawdzenie wariantów gry i możliwych zestawień zespołu. Za tydzień Duma Katalonii rozpoczyna ligową rywalizację, dlatego też można spodziewać się, że w meczu z UNAM Pumas wystąpi w składzie zbliżonym do tego, w jakim rozpocznie ligowy mecz z Rayo. Możemy się spodziewać między innymi występu Roberta Lewandowskiego od pierwszej minuty.

FC Barcelona – Pumas UNAM, ostatnie wyniki

FC Barcelona niedzielnym spotkaniem zakończy okres przygotowawczy przed nowym sezonem, który zainauguruje już za tydzień meczem z Rayo Vallecano. W ostatnim czasie Duma Katalonii przebywała na tournee po Stanach Zjednoczonych, w ramach którego rozegrała cztery towarzyskie spotkania. Do Hiszpanii wróciła z pozytywnym bilansem.

Duma Katalonii wizytę za oceanem rozpoczęła od wysokiego zwycięstwa 6:0 nad Interem Miami, by w kolejnym meczu skromnie 1:0 pokonać Real Madryt. W trzecim pojedynku zremisowała 2:2 z Juventusen, a na zakończenie tournee pokonała 2:0 New York Red Bulls. W trzech ostatnich meczach wystąpił Robert Lewandowski, ale mimo wielu dogodnych sytuacji nie udało mu się choćby raz wpisać na listę strzelców. Kolejną szansę na to będzie miał w niedzielę.

Drużyna Pumas UNAM jest natomiast w trakcie ligowego sezonu. Na krajowych boiskach może się obecnie pochwalić serię sześciu spotkań bez porażki. W tym czasie zapisała jednak na swoje konto tylko jedno zwycięstwo.

FC Barcelona – Pumas UNAM, historia

Obie drużyny do tej pory nie miały okazji mierzyć się ze sobą. Niedzielne spotkanie na Camp Nou będzie dla nich pierwszą taką okazją. To niewątpliwie również wielkie wydarzenie dla meksykańskiego zespołu, bowiem na co dzień nie ma możliwości mierzyć się z takimi firmami.

FC Barcelona – Pumas UNAM, kursy bukmacherskie

FC Barcelona Remis Club Universidad Nacional 1.20 6.50 12.0 1.18 6.00 11.0 1.20 6.50 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2022 18:37 .

FC Barcelona – Pumas UNAM, przewidywany składy

Barcelona: Ter Stegen – Araujo, Christensen, Kounde, Alba – Gavi, Busquets, Pedri – Dembele, Lewandowski, Fati

Pumas: Gonzalez – Bennevendo, Ortiz, Freire, J. Rodriguez; Salvio, Alves, Meritao, L. Lopez, Del Prete – Dinenno

FC Barcelona – Pumas UNAM, transmisja meczu

Zaplanowane na niedzielę spotkanie o Puchar Gampera, które odbędzie się na Camp Nou, rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisję z tego spotkania zapowiedziała stacja Polsat Sport. Mecz będzie można obejrzeć także zupełnie za darmo na stronie bukmachera STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład w ciągu 24h poprzedzających rozpoczęcie meczu.

