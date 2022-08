PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – UNAM Pumas: transmisja za darmo oraz stream online. Choc spotkanie ma charakter towarzyski, jego stawkę będzie Puchar Gampera. Dla Dumy Katalonii będzie to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się za tydzień nowym sezonem La Liga. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

Barcelona – Pumas UNAM, gdzie oglądać

FC Barcelona w niedzielny wieczór zaprezentuje się swoim kibicom na Camp Nou. W ostatnim sprawdzianie przed rozpoczęciem sezonu podejmować będzie meksykański Pumas UNAM. Stawką tego spotkania będzie Puchar Gampera.

Duma Katalonii ma za sobą amerykańskie tournee, podczas którego rozegrała cztery kontrolne spotkania i rywalizowała między innymi z Realem Madryt i Juventusem. Do Hiszpanii wróciła w dobrych nastrojach, odnosząc trzy zwycięstwa i notując jeden remis. Teraz dobrą formę tuż przed startem rozgrywek będzie chciała potwierdzić w meczu z Pumas UNAM.

Niedzielne spotkanie będzie również okazją do odblokowania się dla Roberta Lewandowskiego, któremu na razie nie udało się wpisać na listę strzelców w koszulce Barcelony. Dla reprezentanta Polski będzie to również okazja do pierwszego występu na Camp Nou w roli zawodnika katalońskiego klubu.

Barcelona – Pumas UNAM, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:00, będzie transmitowane “na żywo” na kanale Polsat Sport. Jeżeli nie masz tego kanału w swoim telewizyjnym pakiecie, możesz skorzystać z zupełnie darmowej internetowej transmisji. Ta będzie dostępna na internetowej stronie bukmachera STS. Niżej wyjaśniamy jak uzyskać do niej dostęp.

Barcelona – Pumas UNAM: transmisja na żywo za darmo

Ostatnie kontrolne spotkanie Barcelony przed rozpoczęciem sezonu oraz występ Roberta Lewandowskiego będzie można obejrzeć na żywo na stronie bukmachera STS. Wyjaśniamy krok po kroku jak uzyskać dostęp do transmisji. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Barcelona – Pumas UNAM, transmisja online

Transmisję online z niedzielnego spotkania będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Aby mieć do niej dostęp trzeba posiadać wykupiony odpowiedni pakiet. Mecz za pośrednictwem internetu można również obejrzeć na internetowej stronie STS i to zupełnie za darmo. Powyżej wyjaśnialiśmy co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji.

Kiedy Barcelona gra z UNAM Pumas?

Spotkanie FC Barcelona – Pumas UNAM, którego stawką będzie Puchar Gampera, rozegrane zostanie na Camp Nou w niedzielę (7 sierpnia) o godzinie 20:00.