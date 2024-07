Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Kylian Mbappe

Lewandowski zapowiada rywalizację o koronę strzelców

Nadchodzący sezon La Liga zapowiada się niezwykle emocjonująco. Wielkie transfery jakie dokonał Real Madryt na czele z Kylianem Mbappe, każą sądzić, że Królewscy są absolutnym faworytem do wygrania ligi hiszpańskiej i wszystkiego na krajowym podwórku. Plany jednak będzie próbować pokrzyżować Barcelona, która wciąż walczy o transfer Nico Williamsa. Niemniej nawet jeśli Hiszpan dołączy do Dumy Katalonii, to ta będzie dysponować sporo słabszą kadrą od ekipy ze stolicy.

Z pewnością jednak ekscytująco zapowiada się rywalizacja o koronę króla strzelców. Według wielu zgarnie ją Francuz, czyli Mbappe, ale również Robert Lewandowski ma nadzieję na ten tytuł. Polak mocno wierzy, nadchodzące rozgrywki będą zarówno dla niego, jak i całej Barcelony dużo lepsze niż poprzednie. Mówi o tym podczas rozmowy z dziennikarzami z Hiszpanii.

– Jestem pewien, że w tym sezonie zdobędę więcej bramek niż w zeszłym roku. Mbappe? Jest trochę innym napastnikiem niż ja. Ale tak, dla nas to też wyzwanie. Jesteśmy pozytywnie nastawieni – powiedział gracz Barcelony dla profilu “Jijantes FC” na platformie X cytowany przez portal “Weszło”.

– Jeśli jesteś w Barcelonie, zawsze chcesz zdobywać tytuły. Jestem pewien, że z Hansim Flickiem będziemy ciężko pracować nad jego pomysłem na grę – dodał Robert Lewandowski.

