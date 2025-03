fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski odkrył karty, mówiąc o sekretach La Liga

Robert Lewandowski w tej kampanii wystąpił jak na razie w 40 meczach, notując w nich 35 trafień. Ponadto na koncie piłkarza znalazły się trzy kluczowe podania. Tymczasem ostatnio zawodnik pozwolił sobie na komentarz odnoszący się do spostrzeżeń na temat ligi hiszpańskiej.

– Spodziewałem się zobaczyć bardziej techniczną ligę, ale po kilku meczach, nawet po kilku miesiącach, zdałem sobie sprawę, że nie ma co porównywać jej z poprzednimi latami. Obecnie wiele drużyn gra bardzo defensywnie, stara się popełniać faule, przeszkadzać graczom, a styl gry stał się mniej ofensywny – mówił Robert Lewandowski w rozmowie z Barca One.

– Wcześniej padało wiele bramek, nie tylko w wykonaniu wielkich klubów, ale w ogóle. Zauważyłem, że La Liga stała się trudniejsza – dodał napastnik FC Barcelony.

Barca aktualnie jest liderem La Liga, legitymując się bilansem 60 punktów. Identyczny dorobek punktowy ma Real Madryt. Tymczasem po reprezentacyjnej przerwie Katalończycy zmierzą się u siebie z Gironą. Spotkanie będzie się 30 marca o godzinie 16:15.

Kapitan reprezentacji Polski natomiast w najbliższy piątek ma cel, aby poprowadzić Biało-czerwonych do wygranej nad Litwą. Kilka dni później reprezentacja Polski zmierzy się z kolei z Maltą. Będą to jedyne starcia kadry Michała Probierza do czerwca. Wówczas drużyna rozegra mecz kontrolny z Mołdawią, a później starcie w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata z Finlandią.

