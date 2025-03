FC Barcelona postawiła krzyżyk na tym graczu. Taki plan na ofensywę

Ansu Fati i jego przyszłość w FC Barcelonie to wciąż duża niewiadoma. Wieści na temat gracza przekazał portal Fichajes.net, ujawniając jednocześnie plany giganta La Liga.

FC Barcelona ma konkretny plan względem Ansu Fatiego

Ansu Fati to zawodnik, z którym wiązano duże nadzieje, ale pod względem sportowym piłkarz rozczarowuje. W tej kampanii zbyt wielu okazji do gry 22-latek nie otrzymał. Jednocześnie władze FC Barcelony wciąż wykazują chęć znalezienia zawodnikowi nowego miejsca. Możliwe, że dojdzie do tego w trakcie najbliższego okna transferowego. Informacje na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Prawdą jest, że Ansu Fati mógł już w trakcie zimowego okna transferowego zmienić pracodawcę. Finalnie jednak propozycje za zawodnika były odrzucane. Latem jednak pożegnanie z piłkarzem wydaje się bardzo prawdopodobne, bo taki ruch pozwoliłby Katalończykom pozyskać nowego skrzydłowego.

Hiszpański serwis o tematyce transferowej, że Barca ma duże nadzieje na to, że latem pojawi się okazja do sfinalizowania sprzedaży z udziałem gracza. Dzisiaj jest już jasne, że styczniowe odrzucanie ofert przez Ansu Fatiego z innych klubów mocno pokrzyżowało plany sternikom Blaugrany.

Wygląda natomiast na to, że w najbliższych miesiącach przyszłość piłkarza zostanie rozstrzygnięta. Kilka klubów już śledzi poczynania zawodnika i władze klubu z Camp Nou chcąc sfinalizować odejście gracza, aby zrobić miejsce dla zawodników, mogącego odświeżyć sytuację w ofensywie drużyny.

W tym sezonie Ansu Fati wystąpił w ośmiu meczach. Spędził na boisku 187 minut.

