Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski doskonale wpasował się do Barcelony. Pomaga mu w tym uzdolniona młodzież, którą pochwalił polski napastnik.

Robert Lewandowski nawiązał świetną współpracę z młodzieżą Barcelony

Występy Gaviego, czy Pedriego robią na Polaku wrażenie

34-latek przyznał, że służy radą młodemu pokoleniu

Lewandowski docenia młodzież Barcelony

Barcelona z racji na ograniczone możliwości finansowe stawia chętnie na młodzież, która zachwyca kibiców podobnie jak Robert Lewandowski. Polak nawiązał świetnią współpracę między innymi z Pedrim. 34-latek w rozmowie z Piotrem Koźmińskim przyznał, że nie miał jeszcze do czynienia z tak dużą liczbą młodych talentów w zespole.

– Nie w takiej liczbie w jednej drużynie Jeśli mówimy o Gavim, Pedrim, Ansu Fatim, czy o Fernanie Torresie, bodaj tylko dwa lata starszym, ale przecież wciąż młodym… No więc oceniając po liczbie tych talentów w jednym miejscu, to takiej sytuacji jeszcze nie miałem. I prawdą jest, że choć są bardzo młodzi, to już pokazują wielką jakość na boisku – powiedział Lewandowski, który służy radą młodemu pokoleniu, ale dba o relacje również z doświadczonymi graczami.

– Zdaję sobie sprawę, że są chłonni wiedzy, chętnie rozmawiają, nie wstydzą się pytać. I z chęcią z nimi rozmawiam, bo widzę, jaki jest potencjał w tej drużynie, jak szybko chłopaki się mogą rozwinąć. Oczywiście jest też paru doświadczonych piłkarzy, to nie tak, że są tu sami młodzi i ja. Z drugiej strony nie chodzi o to, abym ja przynależał do jakiejś grupy. Tylko do starszyzny, czy tylko do młodych. Wchodząc do nowej drużyny chcę mieć dobry kontakt ze wszystkimi – rzekł napastnik Barcelony.

Czytaj także: Konflikt w Barcelonie? Weteran napomniany przez Xaviego