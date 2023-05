W sieci wrze po tym, jak Alejandro Balde oraz Sergi Roberto w specjalnym wideo podziękowali za wsparcie i pozdrowili rosyjskich kibiców. Do słów swoich kolegów z drużyny odniósł się Robert Lewandowski, który porozmawiał z dziennikarzem Interii Sport, Sebastianem Staszewskim.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona jest krytykowana za kontrowersyjne wideo z pozdrowieniami dla rosyjskich fanów

W nagraniu wzięli udział dwaj zawodnicy Dumy Katalonii – Alejandro Balde oraz Sergi Roberto

Robert Lewandowski odniósł się do moralnie wątpliwych słów swoich kolegów z zespołu

“Klub zamierza podjąć jakieś działania w odpowiedzi na tę sytuację”

Piłkarze FC Barcelony – Alejandro Balde i Sergi Roberto – wzięli udział w bardzo kontrowersyjnym nagraniu, w którym pozdrawiają kibiców z Rosji. Do sytuacji odniósł się m.in. Szachtar Donieck, który potępił takie zachowanie i wywołał do tablicy Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w tej sprawie udzielił komentarza Sebstianowi Staszewskiemu z “Interii Sport”.

– Dowiedziałem się o tym nagraniu po czasie i delikatnie mówiąc, byłem bardzo nim zaskoczony. Pytałem w klubie o tą sytuację i wiem, że nie było to oficjalne stanowisko, tylko wypowiedź podczas spotkania z mediami posiadającymi prawa transmisyjne do La Ligi – powiedział Interii Sport Robert Lewandowski.

– W takich sytuacjach często nie wie się nawet z kim się rozmawia. To oczywiście nie jest żadne wytłumaczenie, bo ewidentnie coś nie zostało dopilnowane i w efekcie wyszło bardzo źle. Jednocześnie z tego co wiem to klub zamierza podjąć jakieś działania w odpowiedzi na tę sytuację – dodał napastnik FC Barcelony.