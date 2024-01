IMAGO / Isosport Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Roque może zagrozić pozycji Lewandowskiego w Barcelonie

D’Alessandro w rozmowie z Piotrem Koźmińskim odniósł się do rywalizacji Polaka

Lewandowski musi wrócić do dobrej dyspozycji

Lewandowski walczy o miejsce w składzie z Roque

W ostatnich tygodniach wiele mówiło się na temat rywalizacji Roberta Lewandowskiego z Vitorem Roque. Głos w tej sprawie zabrał między innymi Xavi. Teraz wypowiedział się na ten temat Jorge D’Alessandro, według którego Polak może stracić miejsce w składzie FC Barcelony.

– Jeśli Robert wciąż prezentowałby się tak, jak w ostatnich tygodniach, to uważam, że to możliwe. Natomiast uważam, że przyjście Roque powinno dodatkowo zmobilizować Lewandowskiego. To powinno być coś, co go będzie stymulowało. W tej sytuacji najwięcej zależy właśnie od niego samego. Czy “zbierze się” kolejny raz, aby udowodnić, że wciąż jest numerem jeden w napadzie Barcelony, czy może jednak tej energii zabraknie – przyznał ekspert w rozmowie z Piotrem Koźmińskim.

Wielu zastanawia się także nad przyszłością Roberta Lewandowskiego w związku ze słabszą dyspozycją. Pojawiają się spekulacje, ile reprezentant Polski zdoła jeszcze pograć na najwyższym poziomie. – Według mnie rok-dwa. Nie zapominajmy, że Robert jest jednak świetny pod względem fizycznym. Ten dar przyczynia się do tego, iż jego kariera na szczycie trwa i tak naprawdę bardzo długo. I, jak mówię, trochę jeszcze może potrwać – dodał Jorge D’Alessandro.

