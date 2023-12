Robert Lewandowski zdradził kiedy zakończy karierę. Dobre informacje dla kibiców

Imago / Bagu Blanco Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie ma zamiaru kończyć kariery

Robert Lewandowski udzielił w Hiszpanii wywiadu dziennikowi “Marca”. Reprezentant Polski poruszył w rozmowie kilka ciekawych wątków. Mówił między innymi o tym, kiedy zamierza powiesić buty na kołku, szansach na zwycięstwo FC Barcelony w Lidze Mistrzów oraz przyszłości związanej z karierą trenera.

– Kiedy pomyślę sobie, że jestem w Barcelonie już rok i trzy miesiące, mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tu jestem. Czuję się tutaj dobrze. Wiem, że wszystko potoczyło się dobrze, nie tylko wewnątrz klubu, ale także na zewnątrz. Widzę, jak fani mnie wspierają. Czuje, że jestem we właściwym miejscu we właściwym czasie. Czuję, że to moje miejsce – powiedział Lewandowski.

– Ilekroć mówię o Lidze Mistrzów… wiemy, że potrzebne jest szczęście i posiadanie wszystkich zawodników w najważniejszej części sezonu, kiedy rozgrywasz również najważniejszy mecz. Jeśli wszyscy nasi zawodnicy będą zdrowi, sprawni i gotowi, będziemy mogli równać się z każdym – mówi.

– Mam w sobie nadal te uczucia, tę pasję. Sądzę, że mogę grać jeszcze przez trzy albo cztery lata, bo fizycznie czuję się dobrze – dodał

– Bycie trenerem? Wiem, że to bardzo trudna praca. Nie jestem pewien, czy będę gotowy, ponieważ musisz być w 100% skoncentrowany na piłce nożnej. Mówię ci to teraz, ale za pięć lub siedem lat będę tęsknił za szatnią, zapachem i całą tą atmosferą i powiem: OK, może spróbuję. Ale na razie nie widzę siebie w roli trenera – podsumował kapitan reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski w tym sezonie nie prezentuje już takiej dyspozycji, jak w poprzedniej kampanii. Na ten moment zagrał we wszystkich rozgrywkach 17 spotkań. Strzelił w nich 8 bramek i zaliczył 4 asysty. Kontrakt z “Dumą Katalonii” obowiązuje do czerwca 2026 roku. W ostatnich dniach hiszpańskie i polskie media obiegła plotka o rzekomym transferze napastnika. Do klubu trafi Vitor Roque, lecz transfer Brazylijczyka nie skłoni władz Barcelony do pozbycia się 35-letniego snajpera.