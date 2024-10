Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Nie chce teraz mówić o wygrywaniu tytułów – powiedział Lewandowski

Robert Lewandowski ma za sobą wspaniałą noc na Santiago Bernabeu. Polak w El Clasico z Realem Madryt zdobył dwie bramki i został piłkarzem meczu. Dla 36-letniego napastnika to pierwsze gole w klasyku na stadionie Los Blancos. FC Barcelona wygrała na wyjeździe aż (4:0). Na listę strzelców oprócz Polaka wpisali się Raphinha i Lamine Yamal.

Po zakończeniu spotkania Robert Lewandowski pojawił się w strefie mixed zone, aby udzielić kilku wywiadów. Całą rozmowę napastnika FC Barcelony z dziennikarzami transmitowała stacja Eleven Sport. Napastnik mówił między innymi o odczuciach po wspaniałej grze, chemii z Hansi Flickiem oraz formie drużyny.

– Jestem bardzo zadowolony z tego, że strzeliłem dwie bramki, ale również z tego, w jaki sposób graliśmy. Szczególnie na tym stadionie przeciwko takiej drużynie. Jest to bardzo satysfakcjonujące zwycięstwo. Teraz będziemy się z tego cieszyć przez kilka dni. Myślę, że ten tydzień z Sevillą, Ligą Mistrzów i Realem Madryt był po prosto niesamowity – powiedział Robert Lewandowski, cytowany przez Eleven Sports.

– Jak widać, na pewno jest to coś wyjątkowego, co wprowadził Hansi Flick. Nie tylko ja, ale wielu zawodników czuje moc i dzisiaj to pokazaliśmy. Na pewno rozumiemy się z trenerem, czasem nawet bez słów i to jest coś, co na pewno pomaga – dodał napastnik FC Barcelony.

– Nie chcę teraz mówić o wygrywaniu tytułów. Ważne jest to, żebyśmy szli mecz po meczu i zdobywali jak najwięcej pewności siebie. Na pewno zwycięstwo na Santiago Bernabeu może nam bardzo pomóc w przyszłości. To kolejny krok w naszym rozwoju. Przed nami jeszcze dużo spotkań, ale jeszcze nic nie wygraliśmy. Musimy być skoncentrowani – podkreślił piłkarz FC Barcelony.

Lewandowski ma na swoim koncie już 14 goli w rozgrywkach La Liga. W klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej z dużą przewagą wyprzedza Ayoze Pereza (7 goli) i Kyliana Mbappe (6 goli).