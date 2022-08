fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W piątek odbędzie się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Na ten moment nie jest jeszcze wyjaśniona kwestia numeru, z którym Polak będzie grał w FC Barcelonie. Tomasz Włodarczyk informuje, że najprawdopodobniej podczas prezentacji na tyle jego koszulki będzie widniało tylko nazwisko. Jego doniesienia zostały już zaktualizowane.

W połowie lipca Robert Lewandowski sfinalizował swoje przenosiny do FC Barcelony

W piątek odbędzie się oficjalna prezentacja Polaka na Camp Nou, przywitanie z kibicami i pierwsza konferencja prasowa

Wiele wskazuje na to, że na koszulce Polaka będzie widniało jedynie nazwisko. Na ten moment “dziewiątkę” w ekipie “Dumy Katalonii” piastuje Memphis Depay

Lewandowski poczeka na swój numer

Saga dotycząca przyszłości Roberta Lewandowskiego zakończyła się w połowie lipca. Po ośmiu latach współpracy z Bayernem Monachium Polak sfinalizował swój hitowy transfer do FC Barcelony, z którą podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.

Lewandowski dołączył do znajdującego się w Stanach Zjednoczonych zespołu i zagrał w kilku przedsezonowych sparingach. Nie zachwycił, ale dla kibiców na ten moment najważniejsza jest jego obecność w składzie hiszpańskiego giganta.

Niewyjaśniona pozostaje dotychczas kwestia numeru 33-latka. W ostatnich sezonach budował swoją markę na “dziewiątce”, którą obecnie w FC Barcelonie piastuje Memphis Depay. Holender jest wypychany z klubu i prawdopodobnie już niedługo go opuści, lecz na ten moment to wciąż on nosi tę cyfrę na plecach.

Władze “Dumy Katalonii” chciały załatwić sprawę jeszcze przed piątkową prezentacją na Camp Nou. Tak się nie stało, zatem podczas przywitania z kibicami na tyle koszulki Lewandowskiego będzie widniało tylko jego nazwisko. Ze swoim naturalnym numerem wybiegnie natomiast już podczas ligowego spotkania przeciwko Rayo Vallecano (13 sierpnia).

Aktualizacja

Tomasz Włodarczyk doniósł, że sprawa z numerem Lewandowskiego została już rozwiązana. W czwartek osiągnięto porozumienie z Depayem, w związku z czym Polak będzie miał w trakcie piątkowej prezentacji na Camp Nou koszulkę z “dziewiątką”. To dobra informacja dla FC Barcelony, która może szybciej rozpocząć sprzedaż trykotów Lewandowskiego w oficjalnym sklepie.

Potwierdzone. Sprawa dogadana wczoraj. Robert Lewandowski dziś na Camp Nou z 9️⃣. — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 5, 2022

