Roberta Lewandowskiego czeka w piątek ważne wydarzenie. 33-letni reprezentant Polski zostanie oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik FC Barcelony. Prezentacja Polaka, która odbędzie się na Camp Nou, cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców katalońskiego klubu. Lewandowski może pobić w tym względzie rekord.

Robert Lewandowski od kilkunastu dni jest zawodnikiem Barcelony

Oficjalna prezentacja Polaka odbędzie się w piątek. Początek zaplanowany jest na godzinę 12:30

Na trybunach Camp Nou może pojawić się nawet 30 tysięcy kibiców

Prezentacja Lewandowskiego na Camp Nou

Transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony został sfinalizowany już jakiś czas temu, ale Polak do tej pory nie miał okazji do spotkania się z kibicami w stolicy Katalonii. Tuż po ogłoszeniu jego transferu z Bayernu Monachium udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie dołączył do przebywającego na tournee zespołu Xaviego Hernandeza. To właśnie za oceanem złożył podpis pod kontraktem i został powitany przez prezydenta klubu Joana Laportę. Teraz, po powrocie drużyny, przyszła pora na jego oficjalną prezentację w Barcelonie.

Ta została zaplanowana na piątkowe popołudnie. Jak poinformował klub Lewandowski zaprezentuje się kibicom na Camp Nou o godzinie 12:30, a godzinę później rozpocznie się konferencja z udziałem Polaka oraz Joana Laporty.

Lewandowski może pobić rekord

Prezentacja Roberta Lewandowskiego cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów Barcelony, którzy mogą na to wydarzenie odbierać darmowe wejściówki. Zainteresowanie jest tak duże, że kataloński klub zmuszony był do otwarcia kolejnych sektorów dla fanów zespołu.

W stolicy Katalonii mówi się wręcz o możliwość poprawienia rekordu pod względem liczby kibiców na oficjalnej prezentacji zawodnika. Ta należy do słynnego Brazylijczyka Ronaldinho, którego w 2003 roku na Camp Nou witało 25 tysięcy kibiców. Katalońskie media są przekonane, że wynik ten zostanie poprawiony przy okazji piątkowej prezentacji polskiego napastnika. Szacują, że na trybunach Camp Nou może się pojawić nawet 30 tysięcy fanów katalońskiej drużyny.

