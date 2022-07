fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w trakcie kampanii 2022/2023 będzie bronił barw FC Barcelony. 33-latek kosztował 45 milionów euro Katalończyków plus pięć milionów euro. Zawodnik podzielił się pierwszymi przemyśleniami po zmianie barw klubowych.

Robert Lewandowski rozstał się definitywnie z Bayernem Monachium

Polski napastnik stał się bohaterem jednego z największych transferów w historii

33-latek związał swoją przyszłość z gigantem La Liga

Lewandowski ma dać nową jakość Barcelonie

Robert Lewandowski związał się z FC Barceloną umową na trzy sezony z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Zawodnik dużo sobie obiecuje po zmianie klubu.

– Xavi powiedział mi, że możemy z powodzeniem współpracować i wiele osiągnąć – rzekł reprezentant Polski w rozmowie z Bildem.

– Trener ma jasny plan na to, aby przywrócić Barcę na szczyt. Ja natomiast trafiłem do tego klubu po to, aby wygrywać trofea – przekonywał Lewandowski.

– Zdaję sobie sprawę z tego, że niedługo skończę 34 lata. W każdym razie czuję się mocny fizycznie i psychicznie – zaznaczył Polak.

Mistrz Bundesligi z ostatniego sezonu podobno już udał się do Stanów Zjednoczonych w związku z tournee FC Barcelony. Niewykluczone, że Lewandowski otrzyma okazję do gry w nowym klubie już w starciach sparingowych z Juventusem, czy Realem Madryt. Pierwszy mecz w nowym sezonie Barca rozegra natomiast 13 sierpnia z Rayo Vallecano.

