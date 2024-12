Hansi Flick na konferencji prasowej przed meczem z Realem Betis powiedział, że Robert Lewandowski wróci do pierwszego składu Barcelony. W ostatnim starciu Polak siedział na ławce rezerwowych.

Lewandowski zagra z Betisem?! Flick mówi jasno

Robert Lewandowski w tym sezonie jest w wybitnej strzeleckiej formie. Kapitan reprezentacji Polski w dotychczasowych 20 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył w sumie 22 gole. To pokaz absolutnej dominacji 36-letniego już napastnika. To właśnie m.in. jego dobra postawa pozwala Barcelonie notować jeden z najlepszych okresów w ostatnich sezononach.

Dlatego tak bardzo zadziwiająca była decyzja Hansiego Flicka, który zdecydował się posadzić Roberta Lewandowskiego na ławce rezerwowych w wyjazdowym starciu z RCD Mallorca. Polak cały – wygrany przez Dumę Katalonii 5:1 mecz – przesiedział na wśród zmienników. Była to jednak decyzja czysto taktyczna i podyktowana chęcią dania wytchnienia najważniejszemu piłkarzowi zespołu.

Teraz przed meczem z Realem Betis Hansi Flick na konferencji prasowej zapowiedział, że Polak wróci do podstawowego składu na ten mecz.

– Potrzebujemy Raphinhy w każdym meczu. Gdy będzie tylko dostępny, zawsze będzie grał, zobaczymy, czy wystąpi przez cały mecz, czy dostanie nieco mniej czasu. Podobnie sprawa ma się z Robertem Lewandowskim, który również jutro zacznie spotkanie od pierwszej minuty – powiedział szkoleniowiec FC Barcelony cytowany przez “Jijantes”.

