Lewandowski zestawiony z Modriciem

El Clasico już za chwilę. Hitowe starcie Real Madryt – FC Barcelona rozpocznie się w sobotę o 21.00. Na dzień przed hitowym pojedynkiem trenerzy obu rywalizujących ekip pojawiają się na tradycyjnych konferencjach prasowych. Co podczas spotkania z dziennikarzami powiedział Carlo Ancelotti, szkoleniowiec Królewskich?

Wideo: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

– Mój zespół jest zmotywowany. El Clasico to zawsze mecz pełen rywalizacji i walki, ale także rozrywki. Chcemy dobrze wypaść przed naszymi fanami. Barcelona ma bardzo jasny pomysł na grę, radzi sobie bardzo dobrze. To bardzo odważna drużyna. Musimy dobrze przygotować się do tego pojedynku i spróbować zagrać jak najlepiej – tak Włoch opisał nadchodzącą potyczkę z Dumą Katalonii.

– Mam coś na myśli, ale nie wydaje mi się właściwe wyjaśnianie tego dzisiaj. Musicie obejrzeć to jutro i wtedy powiedzieć, czy się myliłem, czy nie – w taki sposób Ancelotti odpowiedział na pytanie o plan na mecz.

Włoski trener Realu wystawił także laurkę dwóm najbardziej doświadczonym piłkarzom obu ekip. Luka Modrić i Robert Lewandowski zostali docenieni przez Ancelottiego. – To dwaj niesamowici profesjonaliści. Grają w piłkę z powagą, profesjonalizmem i pasją. W tej długowieczności i boiskowym stażu nie ma żadnego sekretu – dodał 65-latek.

