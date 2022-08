Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, a Barcelona wygrała 4:0 z Realem Valladolid. Po meczu polskiego napastnika pochwalił Xavi Hernandez.

Robert Lewandowski zebrał pochwały od swojego trenera za występ w meczu z Realem Valladolid

Polak strzelił dwa gole

Xavi Hernandez chwali jednak 34-latka nie tylko za boiskowe wyczyny

Lewandowski liderem drużyny

Robert Lewandowski debiutancki mecz w La Lidze zakończył bez gola, ale na Camp Nou już nikt o tym nie pamięta. Polak zachwycił kibiców poprzez dwa dublety z rzędu, dzięki którym jest liderem klasyfikacji strzelców wspólnie z Borją Iglesiasem (Real Betis). Pod wrażeniem swojego piłkarza jest trener Barcelony.

– Myślę, że on jest szczęśliwy i dobrze czuje się w zespole. Pokazuje piłkarską dojrzałość. Wie, kiedy się pojawić, wie, kiedy pomóc koledze. Rozmawia też z młodymi zawodnikami, a mamy przecież bardzo młodą kadrę. Dziś linia obrony była bardzo młoda. To naturalny lider. Pomaga nam, komentuje, co można poprawić. Posiadanie go w kadrze to błogosławieństwo. Jest bardzo pokorny, pracowity i do tego strzela gole. Jest spektakularny – przyznał Xavi Hernadez, który wierzy, że jego zespół wkrótce wejdzie na jeszcze wyższy poziom, niż w meczu z Realem Valladolid (4:0).

– Ja już myślę o meczu z Sevillą. Dziś rozegraliśmy dość kompletny mecz, ale nie perfekcyjny. Trzeba poprawić wiele rzeczy, bo nadejdą trudne mecze i Liga Mistrzów. Trafiliśmy do trudnej grupy, ale ten sezon to dla nas wszystkich wyzwanie. Na razie stawiamy dobre kroki. Mecz z Rayo nie był katastrofą, a dziś nie ma wielkiej euforii. Trzeba pokornie pracować, wymagać i poprawiać się – powiedział szkoleniowiec Barcelony.

