Robert Lewandowski z hat-trickiem w La Liga [WIDEO]

Lewandowski strzelił trzy gole w lidze hiszpańskiej

FC Barcelona w niedzielne popołudnie mierzyła się na wyjeździe z Deportivo Alaves w meczu 7. kolejki La Liga. W podstawowym składzie Dumy Katalonii wyszedł Robert Lewandowski, który nie potrzebował wiele czasu, by umieścić futbolówkę w siatce.

W 7. minucie Raphinha dośrodkował z prawej strony boiska do Lewandowskiego, który otworzył wynik meczu. Polak tym samym powrócił pod wodzą Hansiego Flicka do wysokiej formy strzeleckiej, a to była także jego 50. bramka w rozgrywkach La Liga.

ROBERT LEWANDOWSKI ZNÓW STRZELA! 💪



Polak otwiera wynik spotkania @FCBarcelona z @Alaves już w 7. minucie! ⚽



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 6, 2024

Lewa trafił do siatki gospodarzy po raz drugi w niedzielę, zdobywając bramkę w 22. minucie. Barcelona przeprowadziła dynamiczną kontrę, po której Raphinha zagrał do Lewandowskiego, a ten bez najmniejszych trudności zdobył swojego drugiego gola w meczu.

DUBLET LEWANDOWSKIEGO! Pewne wykończenie błyskawicznej kontry 🔥🔥🔥



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 6, 2024

W 32. minucie spotkania Lewandowski skompletował hat-tricka przeciwko Deportivo Alaves. Tym razem to Eric Garcia zagrał piłkę do Polaka, który prawą nogą. Dla Lewego było to dziesiąte trafienie w kampanii ligowej.

HAT-TRICK! ROBERT LEWANDOWSKI SHOW! 😍



3:0 w 32. minucie meczu z Deportivo Alaves! 🔥



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 6, 2024