W sobotę w kolejnym ligowym spotkaniu FC Barcelona zmierzy się z Mallorką. Trener rywala Dumy Katalonii Javier Aguirre określił Roberta Lewandowskiego jednym słowem, nazywając polskiego napastnika kilerem.

W sobotę Barcelona zmierzy się z Mallorką w La Liga

Początek meczu o godzinie 21:00

Szkoleniowiec gospodarzy wypowiedział się przed meczem na temat Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski wzbudza strach rywali Barcelony

Mallorca, jak większość ligowych rywali, jest na straconej pozycji przed pierwszym gwizdkiem arbitra w pojedynku z FC Barceloną. Aguirre wypowiadając się przed sobotnim pojedynkiem nie szczędził pochwał pod adresem Roberta Lewandowskiego.

– O mój Boże. Widziałem go w telewizji. To dobry transfer dla ligi. Przyciąga uwagę całego świata, co ma również pozytywny wpływ na rozgrywki. Jest zabójcą w polu karnym, nie możesz dać mu ani jednego centymetra wolnej przestrzeni – przyznał Aguirre.

Lewandowski trafił do Barcelony dopiero latem, ale w krótkim czasie osiągnął w katalońskim klubie doskonałe wyniki. 34-latek strzelił już 11 bramek w zaledwie ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach i obecnie prowadzi klasyfikacji strzelców La Liga z ośmioma golami w sześciu meczach.

Kapitan reprezentacji Polski był jedną z głównych sił napędowych dobrego startu Barcelony w obecnej kampanii. Katalończycy pozostają niepokonani w La Liga i mają tylko dwa punkty straty do lidera rozgrywek Realu Madryt.

