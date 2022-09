fot. PressFocus Na zdjęciu: Jordi Alba

Jordi Alba może niebawem zmienić barwy klubowe, donosi Sport.es. Zawodnikiem jest podobno poważnie zainteresowany Juventus.

Jordi Alba niewykluczone, że niebawem zamieni La Ligę na Serie A

Sport.es przekonuje, że 33-latek znalazł się na celowniku Juventusu

Lewy obrońca FC Barcelony miałby byc następcą Alexa Sandro w szeregach Starej Damy

Rynkowa wartość 86-krotnego reprezentanta Hiszpanii wynosi dziewięć milionów euro

Jordi Alba zamieni Barcelonę na Turyn?

Jordi Alba to wychowanek FC Barcelony. Niemniej w latach 2005-2012 bronił barw innych zespołów. Między innymi Valencii, z której wrócił do teamu z Camp Nou.

Hiszpański zawodnik przez dziewięć lat był kluczową postacią Blaugrany. Ostatnio jednak Jordi alba przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z 18-letni Alexem Baldą i 31-letnim Marcosem Alonso. W związku z tym 33-latek myśli o zmianie pracodawcy.

Jordi Alba już w trakcie ostatniego okna transferowego mógł zmienić klub. Piłkarz znajdował się na celowniku Interu Mediolan. Ostatecznie do transakcji nie doszło, bo sam zawodnik nie został uświadomiony do końca, z tym że ma zostać sprzedany do ekipy z Serie A. Sport.es sugeruje natomiast, że temat transferu lewego obrońcy do klubu z Włoch jest wciąż realny, ale nie do Mediolanu, a Turynu. Chętny na pozyskanie zawodnika jest Juventus, chcąc wzmocnić się w defensywie.

Obecny kontrakt Jordiego Alby z Barcą obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Gdyby zawodnik trafił do Juve, mógłby być w turyńskiej ekipie alternatywą dla Alexa Sandro. W tej kampanii Hiszpan wystąpił w czterech meczach, spędzając na placu gry ponad 200 minut. Trzy spotkania rozegrał w lidze hiszpańskiej i jedno w Lidze Mistrzów.

