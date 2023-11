Fernando Llorente to bez wątpienia legenda Athleticu Bilbao. W jednej z rozmów napastnik wspomniał gorzkie pożegnanie z klubem.

IMAGO / Aitor Alcalde Colomer Na zdjęciu: Fernando Llorente

Fernando Llorente w barwach Athleticu Bilbao rozegrał ponad 300 meczów

Napastnik bez wątpienia jest legendą baskijskiego klubu

Mimo tego nie zapomina o gorzkim pożegnaniu

Fernando Llorente wspomina gorzkie pożegnanie z Athletikiem Bilbao

Fernando Llorente w swojej karierze zwiedził wiele mocnych klubów. Grał m.in. w Juventusie, Sevilli, Tottenhamie i Napoli. Jednak najdłużej występował w barwach Athleticu Bilbao, w którym rozpoczynał przygodę z poważną piłką nożną.

W barwach baskijskiego klubu rozegrał dokładnie 333 mecze, zanotował w nich 116 bramek i 37 asyst. Taki bilans czyni go jedną z legen współczesnych losów drużyny. Mimo tego nie kryje żalu za to, w jaki sposób doszło do pożegnania w 2013 roku.

– Kiedy rozpoczęły się negocjacje, poczułem się wówczas źle potraktowany przez zarząd i po dwóch latach negocjacji doszedłem do wniosku, że nie przedłużę kontraktu. Nigdy nie myślałem o opuszczeniu Athletic, czułem się źle traktowany – ocenił w rozmowie z Tele Bilbao.

W dalszej części Llorente stwierdził, że i tak jest bardzo wdzięczny Athletikowi.

Czytaj dalej: Aston Villa obrała za cel gwiazdę LaLigi. W kontrakcie klauzula na 135 milionów euro