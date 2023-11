IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Inaki Williams

Aston Villa rozważa transfer Inaki’ego Williamsa

Zawodnik jest wychowankiem Athleticu Bilbao

Napastnik zmienił reprezentację Hiszpanii i od 2022 roku gra w barwach Ghany

Inaki Williams może opuścić macierzysty klub

Inaki Williams mimo wielu ofert z innych klubów nie zdecydował się jeszcze opuścić zespołu z kraju Basków. Urodzony w Bilbao napastnik gra w “Los Leones“ nieprzerwanie od 2015 roku, gdy dołączył do seniorskiej drużyny. W tym czasie rozegrał już dla drużyny ze stadionu San Mames 395 meczów, w których 91 razy wpisał się na listę strzelców. W przeszłości dokonał zmiany reprezentacji. Po jednym spotkaniu w koszulce “La Roja” zdecydował, że będzie grał w rozgrywkach reprezentacyjnych dla Ghany.

Zainteresowana transferem 29-latka jest Aston Villa. Angielska drużyna widzi w nim idealnego kandydata do wzmocnienia formacji ofensywnej. Sprowadzenie WIlliamsa do Birmingham nie będzie jednak łatwym zadaniem. W jego kontrakcie znajduje się klauzula opiewająca na 135 milionów euro. Drugim czynnikiem jest długość kontraktu Baska z ekipą Bilbao. Umowa obowiązuję aż do 2028 roku. W przeszłości właściciele Athletic dowiedli, że nie są skłonni pójść na ustępstwa odnośnie kwoty transferu. Zatem drużyna Unai’a Emery’ego musi przygotować się do złożenia pokaźnej i lukratywnej propozycji.