Cristiano Ronaldo według ostatnich spekulacji medialnych wkrótce zmieni barwy klubowe. Portugalczyk jest podobno zdecydowany na zmianę pracodawcy, chcąc za wszelką cenę móc grać w Lidze Mistrzów. Zawodnik był łączny między innymi z FC Barceloną. Opinią na ten temat podzielił się prezydent Katalończyków.

Cristiano Ronaldo może być tego lata bohaterem kolejnego dużego transferu

Portugalczyk jest łaczony z różnymi europejskimi gigantami

Joan Laporta odniósł się do spekulacji łączących piłkarza z Barceloną

“Większość piłkarzy chce przejść do Barcelony”

Cristiano Ronaldo ma wciąż ważną umowę z Man Utd. Aktualny kontrakt reprezentanta Portugalii z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. W porozumienia zawodnika wpisana jest też klauzula, umożliwiająca przedłużenie umowy o kolejne 12 miesięcy.

Tymczasem prezydent Barcelony Joan Laporta wypowiedział się ostatnio poniekąd na temat możliwości transferu CR7 do Barcy. Sternik Katalończyków, otrzymując pytanie wprost, odpowiedział jednak wymijająco i ogólnie.

– Mamy szczęście, że większość piłkarzy chce przejść do Barcelony. Kiedy pojawia się taka szansa, wszyscy ją rozpatrują i są nią podekscytowani. Zawodnicy o tym myślą. Dotyczy to zdecydowanej większości graczy. To jest odczuwalne – mówił Laporta cytowany przez Markę.

– Ze względu na swoją historię Barcelona jest bardzo atrakcyjnym klubem dla najlepszych piłkarzy. Nie mówię o żadnym konkretnym zawodniku. Nadal jesteśmy bardzo atrakcyjnym klubem, mimo że mamy tymczasowe zaległości – kontynuował 60-latek.

Kilka dniu temu Ronaldo miał przekazać władzom Man Utd swoją wizję na przyszłość. Zawodnik miał poinformować działaczy angielskiego klubu, że chce zmienić klubu. Barca podobno wyraziła zainteresowanie Portugalczykiem, a prezydent Blaugrany miał omawiać temat transferu piłkarza z agentem Jorge Mendesem.

