fot. PressFocus Na zdjęciu: Lisandro Martinez (z prawej)

Man Utd zaczyna pracować nad wzmocnieniami przed startem nowej kampanii. Dziennikarz DeTelegraaf Mike Verweij podał, że klub z Old Trafford złożył Ajaxowi poprawioną ofertę w sprawie Lisandro Martineza. Przedstawiciel Premier League jest gotowy wyłożyć na transakcję 50 milionów euro, w tym premie.

Man Utd pracuje intensywnie nad pozyskaniem nowego obrońcy

Celem Czerwonych Diabłów jest Lisandro Martinez

Nowe informacje na temat Argentyńczyka przekazał dziennikarz Mike Verweij

Man Utd złożył nową oferte Ajaxowi

Man Utd na razie nie wyróżniło się niczym specjalnym na rynku transferowym. Chociaż Liverpool i Man City sfinalizowały już bardzo ciekawe ruchy, to w klubie z Old Trafford cisza. Niewykluczone jednak, że wkrótce ulegnie to zmianie.

Dziennikarz Mike Verweij przekazał, że Man Utd nie zamierza przestać zabiegać o Lisandro Martineza. Mimo że Ajax już jedną propozycję władz Czerwonych Diabłów odrzucił. Zawodnik jest jednym z głównych celów Erika ten Haga. Jednocześnie angielski klub miał złożyć ofertę w wysokości 50 milionów euro za piłkarza.

🇳🇱 NIEUWS #Ajax ontvangt verhoogd bod van Manchester United op @LisandrMartinez: 50 miljoen euro, inclusief bonussen.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING #Ajax receives increased bid from Manchester United for @LisandrMartinez: 50 million euros, including bonuses. #MUFC https://t.co/g5KvWK7Hdv — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 7, 2022

Siedmiokrotny reprezentant Argentyny ma za sobą sezon, w którym rozegrał 36 meczów. Zaliczył w nich jedno trafienie i cztery asysty. Lisandro Martinez może grać nie tylko na środku obrony, ale też jako lewy defensor, czy defensywny pomocnik.

Man Utd nową kampanię zacznie na początku sierpnia. Pierwszym ligowym rywalem podopiecznych Erika ten Haga będzie Brighton & Hove Albion FC.

