Joan Laporta udzielił obszernego wywiadu katalońskiemu Mundo Deportivo. Prezes Barcelony wypowiedział się na temat zwycięstwa nad Realem Madryt, przyszłych transferów czy postępów w negocjacjach z Ronaldem Araujo i Gavim.

“Barcelona powalczy o La Ligę”

Joan Laporta udzielił obszernego wywiadu katalońskiemu dziennikowi Mundo Deportivo. Prezes Barcelony wypowiedział się na temat zwycięstwa nad Realem Madryt i możliwości wygrania mistrzostwa kraju.

– Dobrze widzieć, że projekt się konsoliduje. Widać, że w przyszłości możemy stać się wzorcem przez to, jak gramy i przez tytuły, które możemy zdobyć. Wynik z Realem był dobry, faworyzuje nas pod każdym względem. To potwierdzenie tego, że znajdujemy się na dobrej drodze. Możemy powalczyć o mistrzostwo, bo zespół się poprawia, a podczas sezonu każdy ma wzloty i upadki. Mamy większe pole manewru pod względem liczby zawodników, niż Real Madryt. Mierzymy się z finiszem sezonu w nadziei, że możemy powalczyć o La Ligę – powiedział optymistycznie Laporta.

“Na pierwszym miejscu stawiamy drużynę, a nie indywidualności”

Ostatnio pojawiły się doniesienia o wkroczeniu Barcelony do negocjacji z Kylianem Mbappe. Klub od dawna łączy się też z Erlingiem Haalandem.

– Mbappe? Każdy może przekazywać wiadomości, jakie chce. Wiemy, że to część piłki nożnej, a wielkie kluby interesują się świetnymi zawodnikami. Nie zamierzam jednak mówić o konkretnych graczach, bo to tylko winduje ich cenę. To zaszkodziłoby interesowi klubu. Chcę powiedzieć bardzo jasno: stawiamy na pierwszym miejscu zespół. Drużyna otrzyma wzmocnienia w każdej formacji. Nie poszukujemy graczy chcących znaczyć więcej niż zespół. Chcemy wzmocnić drużynę graczami potrafiącymi wpisać się w prawdziwy system Barcy. Nie przeprowadzimy żadnej operacji, która naraża klub na ryzyko finansowe – stwierdził prezes Dumy Katalonii.

“Negocjacje z Araujo i Gavim idą normalnym tempem”

Kibiców Barcelony mocno zajmuje też kwestia negocjacji z Ronaldem Araujo i Gavim. Podobno żądania finansowe graczy dzieli od propozycji klubu mała przepaść, przez co przedłużenie z nim umów stoi pod znakiem zapytania.

– Negocjacje z Gavim i Araujo są na dobrej drodze. Tak, są to gracze, z którymi chcemy kontynuować współpracę, w ramach poziomu wynagrodzeń, które ustalamy. Chcielibyśmy, by zostali z nami przez wiele lat. Negocjacje trwają i wszystko dzieje się normalnym tempem – uspokoił fanów Laporta. Następnie skomentował sytuację Sergiego Roberto, którego kontrakt wygasa w czerwcu. – Obecnie piłka jest po stronie agentów gracza. Sergi jest zawodnikiem, którego cenimy. Dał nam wiele chwały i grał na wysokim poziomie. Teraz wraca do zdrowia, a jego kontrakt się kończy. Proponowaliśmy przedłużenie, nawet interweniowałem w tej sprawie osobiście. Agenci nie byli jednak zainteresowani. Zobaczymy, spróbujemy jeszcze z nim porozmawiać – dodał 59-latek.

