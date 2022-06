PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta odpowiedział na pytania dziennikarzy. Prezes Barcelony zabrał głos w sprawie kontraktów Gaviego oraz Ousmane’a Dembele. Wyznał też, że niebawem sytuacja finansowa klubu może się znacznie poprawić.

Joan Laporta wyznał, że klub jest bardzo bliski osiągnięcia porozumienia z Gavim

Z kolei Dembele otrzymał propozycję przedłużenia umowy, ale nad nią nie odpowiedział

Prezes Barcelony wyznał też, że jeśli socios przegłosują to w czwartek, klub odblokuje dwie duże dźwignie finansowe, które pomogą wyjść z tarapatów

“Jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia porozumienia z Gavim”

Sytuacja finansowa Barcelony jest nie do pozazdroszczenia. Ostatnio wiceprezydent klubu przyznał, że Blaugrana potrzebuje 500 milionów euro zysku. Wydawało się, że powrót do stabilności zajmie lata, ale Joan Laporta wyjawił, że może do tego dojść szybciej.

– Pracujemy nad uzdrowieniem finansów. Jeżeli podczas czwartkowego zgromadzenia socios zaakceptują aktywację dwóch operacji finansowych, które planujemy, będziemy mieli dobre informacje. Uzdrowimy finanse Barcy wcześniej niż zakładaliśmy. Będziemy posiadać dodatni kapitał własny i będziemy mogli inwestować. Zależy to od dwóch kwestii: sprzedaży określonego procentu praw telewizyjnych, a także sprzedaży 49 procent Barca Licensing & Merchendasing. Jednocześnie dyrekcja pracuje nad stworzeniem jak najbardziej konkurencyjnej kadry – przekazał pozytywne wieści prezes Dumy Katalonii. Na tym jednak nie koniec. Wygląda na to, że największa perełka La Masii zdecyduje się kontynuować karierę na Camp Nou. – Mamy optymistyczne nastawienie. Oczywiście, chcemy, by Gavi kontynuował karierę w Barcelonie. To dla nas wyjątkowo radosne, bo jest naszym wychowankiem. Wiemy, że chce nadal u nas występować. Jego agent również. Jesteśmy bardzo blisko porozumienia – dodał Laporta. Obecnie 17-latek ma umowę jedynie do końca następnego sezonu, a jego klauzula odstępnego wynosi zaledwie 50 milionów euro. Po podpisaniu nowej umowy wzrośnie ona do, bagatela, miliarda.

Wszystko wskazuje jednak na to, że inny zawodnik zdecydował się opuścić Blaugranę jako wolny agent.

– Dembele otrzymał od nas propozycję przedłużenia umowy, ale na nią nie odpowiedział – wyznał prezes Blaugrany. Nie chciał odpowiadać na pytania o Roberta Lewandowskiego, jako że nie jest piłkarzem jego drużyny. – To byłby brak szacunku dla Bayernu Monachium – powiedział lakonicznie Laporta.

