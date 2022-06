Pressfocus Na zdjęciu: Jordi Alba

FC Barcelona wciąż zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi. W związku z tym Dumy Katalonii nie stać na spełnienie wszelkich transferowych planów. Jordi Alba ma jednak sposób, jak poradzić sobie z tym problemem.

FC Barcelona ma na lato 2022 ambitne plany transferowe

Duma Katalonii marzy m.in. o ściągnięciu Roberta Lewandowskiego

Jordi Alba jednak uważa, że Barca powinna twardo stąpać po ziemi i przede wszystkim korzystać z klubowej akademii

Barca dalej w trudnej sytuacji ekonomicznej

Na chwilę obecną dług FC Barcelona wynosi ok. 1 mld euro. Jednocześnie władze Dumy Katalonii planują liczne wzmocnienia, aby znów liczyć się w walce o trofea, zarówno krajowe, jak i międzynarodowej. Na liście życzeń Barcy są m.in. Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta, Raphinha czy przede wszystkim Robert Lewandowski. Żeby jednak pozwolić sobie na tak duże wzmocnienia, FCB potrzebuje dużych pieniędzy.

Główny plan na Camp Nou polega na tym, aby pozbyć się możliwie jak największej liczby piłkarzy. Wśród graczy, dzięki sprzedaży których będzie można sobie pozwolić na wzmocnienia są m.in. Martin Braitwhite, Frenkie de Jong, Oscar Mingueza czy Samuel Umtiti. To może jednak nie wystarczyć, aby uzbierać kwotę na nowe transfery.

Młodzież może pomóc Barcy

Dlatego, zdaniem Jordi Alby, Barca musi pogodzić się z faktem, że w obecnej sytuacji nie może pozwolić sobie na solidne wzmocnienia ze względów ekonomicznych i musi znaleźć inny sposób na budowę drużyny. Zdaniem lewego obrońcy, sztab szkoleniowy powinien w większym stopniu korzystać z zasobów La Masii.

– Sytuacja w jakiej się znajdujemy, nie jest wesoła. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Każdy oczywiście by chciał, aby nasz klub mógł pozwolić sobie na ściągnięcie najlepszych piłkarzy świata, ale w chwili obecnej to niemożliwe. Dlatego zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest po prostu ściągnięcie jak największej liczby utalentowanej młodzieży z klubowej akademii. To też może pomóc Barcy stać się silniejszym zespołem – przyznał Alba na konferencji prasowej, przed meczem reprezentacji Hiszpanii ze Szwajcarią w Lidze Narodów.

