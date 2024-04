Lamine Yamal pod obserwacją lekarzy. Istnieje ryzyko kontuzji

Alamy / ZUMA Press Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal błyszczy w barwach Barcelony

16-latek jest wielką nadzieją Blaugrany

Piłkarza ciągle obserwują klubowi lekarze

Lamine Yamal ze specjalnym traktowaniem. Barcelona nie chce dopuścić do kontuzji

Lamine Yamal w sezonie 2023/2024 rozegrał już 40 meczów, spędzając na boisku 2236 minut. 16-latek w tym czasie zanotował sześć goli i siedem asyst, a oprócz tego ma znaczący wpływ na ofensywną grę Dumy Katalonii.

FC Barcelona zdaje sobie sprawę, że jest to ogromny talent i trzeba go objąć specjalną opieką. Sztab szkoleniowy Blaugrany chciałby uniknąć sytuacji z Pedrim i Ansu Fatim, którzy również dość wcześnie weszli do pierwszego składu. W ten sposób ich młode organizmy przeszły dużo większą eksploatację, co poskutkowało licznymi kontuzjami w ostatnich miesiącach.

Hiszpański dziennikarz Javi Miguel poinformował, że lekarze FC Barcelony stale monitorują sytuację Lamine’a Yamala. Mięśnie 16-latka jeszcze nie są w pełni rozwinięte i istnieje ryzyko kontuzji, jeśli będzie grał zbyt dużo. Właśnie tego chciałby uniknąć sztab.